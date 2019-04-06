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السبت، 06 أبريل 2019 04:09 م
خالد صلاح
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مصر بتتقدم بينا.. مصر على خريطة الطاقة .. محطة كهربا العاصمة الإدارية نموذج عالمي

السبت، 06 أبريل 2019 02:50 م
مصر بتتقدم بينا.. مصر على خريطة الطاقة .. محطة كهربا العاصمة الإدارية نموذج عالمي الرئيس السيسى
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تعد محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، ثاني أكبر محطة كهرباء فى العالم تعمل بالغاز الطبيعى، وتأتى فى إطار المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية.

ومحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، من تنفيذ شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركة أوراسكوم المصرية، وتصل تكلفتها إلى تكلفة 2 مليار يورو، وتقام المحطة على بعد 42 كيلو من القطامية، وعلى مساحة 175 فدانا بطريق العين السخنة.

مشروع محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم خدماته للعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، حيث يقع على مساحة كبيرة فى قلب الصحراء، ويعمل بها أكثر 8500 عامل، وتنتج 4800 ميجاوا وات، بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام التبريد الهوائى باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، ولا تعتمد على التبريد المائى.


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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