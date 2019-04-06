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مصر بتتقدم بينا.. محطة كهرباء بنبان.. عاصمة العالم للطاقة الشمسية

السبت، 06 أبريل 2019 02:57 م
مصر بتتقدم بينا.. محطة كهرباء بنبان.. عاصمة العالم للطاقة الشمسية الرئيس السيسى
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تعد محطة بنبان أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية فى محافظة أسوان، وحديث العالم، بعدما تم وضعها على خريطة الطاقة النظيفة فى العالم، وهى أكبر مشروع طاقة شمسية فى العالم.

وتعمل محطة بنبان على إخراج طاقة تقدر بـ2000 ميجاوات، والمقامة على مساحة 37 فدان، وهو ما يعنى أن هناك ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل، وحتى يومنا هذا، تم الانتهاء من ربط 12 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 580 ميجا وات، فى حين أن عدد المحطات المستهدف إنشاءها 32 محطة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء وربط 16 محطة شمسية فى نهاية يوليو المقبل بنسبة إنجاز تصل إلى 50%، ليتم الانتهاء من جميع المحطات وفقا للجدول الزمنى فى سبتمبر المقبل.

 


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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