مصر بتتقدم بينا.. محطة طاقة "جبل الزيت" بالبحر الأحمر أكبر محطة إنتاج كهرباء فى العالم

تعد محطة رياح جبل الزيت، من أكبر محطات العالم فى توليد الكهرباء، من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة من المحطة، ويبلغ عدد التوربينات بها 300 توربينة، و القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت تبلغ 580 ميجا وات، وتضم المحطة 580 مشروع، يضم الأول 120 توربينة، بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها، كما يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات، وربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات ، ووفر المشروع 2403 فرصة عمل .

وتضم المشروع الثالث 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات، مازالوا تحت الإنشاء، وتبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه، وتجتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة، من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور، وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم.

كما تضم المحطة ثلاثة مبانى إدارية بينها مبنى لغرفة المراقبة والتحكم لجميع التوربيانات فى نفس الوقت.