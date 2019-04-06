مصر بتتقدم بينا.. مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة..تحفة معمارية عالمية بأيادى مصرية

أكثر من 2000 عامل وفنى ومهندس يسابقون الزمن للانتهاء من مقر مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 33 فدانا بما يوزاى 138 ألف متر مكعب، ويمثل 3 أضعاف مساحة مبنى مجلس النواب الحالى.

ويتكون مبنى البرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة، من جزئين، الجزء الأول، عبارة عن مبنى رئيسى يتضمن قاعة رئيسية تسع لنحو 1000 شخص، وتصل مساحة هذا الجزء لنحو 20 ألف متر مربع، كما يضم مستشفى خاص للأعضاء، ومكتب بريد، ومطبعة للتخديم على مطالب النواب، وطباعة ما يحتاجونه من أوراق وطلبات للإحاطة ومشروعات قوانين وخلافه.

والجزء الآخر من مبنى البرلمان يتمثل فى مجموعة من المبانى الخدمية وكبارى لربط المبانى ببعضها، ولاند سكيب وغيرها، ولأول مرة يتضمن البرلمان مقر كامل لمركز شرطة، ووحدة إسعاف وجراج عبارة عن طابقين، لخدمة جميع العاملين والمترددين على البرلمان، ويصل ارتفاع البرلمان لـ65 متر، وينتهى بقبة رئيسية بقطر 50 متر مربع.