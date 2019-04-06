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السبت، 06 أبريل 2019 04:09 م
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مصر بتتقدم بينا.. كوبرى روض الفرج المعلق الأضخم فى العالم

السبت، 06 أبريل 2019 02:50 م
مصر بتتقدم بينا.. كوبرى روض الفرج المعلق الأضخم فى العالم الرئيس السيسى
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يعتبر كوبرى روض الفرج المعلق، أضخم كوبرى معلق فى العالم، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، ويمثل نقل نوعية فى خريطة الطرق بالقاهرة الكبرى.

ويقع الكوبري المعلق، ضمن المرحلة الثالثة من محور روض الفرج، ويبدأ من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان الجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق مرورا بمنطقة بشتيل.

ويصل طول الكوبري إلى 720 متر، بارتفاع 14 متر، عن سطح الأرض، حيث يضم أعرض فاتحة ملاحية في النيل بطول 300 متر، كما يتكون من 6 أعمدة في كل ناحية 3 أعمدة خرسانية بطول 94 متر، حيث سيتم تعليق 120 كبل، لحمل الكوبري في كل اتجاه بـ60 كبل.


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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