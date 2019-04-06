مصر بتتقدم بينا.. حلم الثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتى والحد من ارتفاع الأسعار

إن الهدف الأسمى من مشروع المليون رأس ماشية، لا يتمثل فقط فى سد الفجوة الغذائية والحفاظ على الثروة الحيوانية، بقدر يعد حلما يتحقق على أرض الواقع، يعزز تنمية الثروة الحيوانية، ويحقق حلم الاكتفاء الذاتى، كما أنه يحد من ارتفاع الأسعار.

بدأ مشروع المليون رأس ماشية، بتربية 200 ألف رأس من الأبقار، منها 180 ألف رأس عجول تسمين، و20 ألف رأس أبقار حلابة، وفى هذا السياق، تم إنشاء محطتين للإنتاج الحيواني في منطقة "اليشع" بالنوبارية للمشروع، بالإضافة إلى محطة أخرى تابعة لصندوق التأمين على الماشية بهيئة الخدمات البيطرية، وضم مصنع أعلاف ومجزر تابعين للصندوق إلى المشروع لبدء الإنتاج.