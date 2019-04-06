video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر بتتقدم بينا.. حقول بترول شمال الاسكندرية..مشروع عملاق يتصدر قائمة الانجازات المصرية

السبت، 06 أبريل 2019 02:51 م
مصر بتتقدم بينا.. حقول بترول شمال الاسكندرية..مشروع عملاق يتصدر قائمة الانجازات المصرية الرئيس السيسى
إضافة تعليق

مشروع حقول بترول شمال الإسكندرية العملاق يتصدر قائمة الانجازات التى تحققت فى مصر خلال السنوات الأخيرة ، والذى يعد أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط.

يتم استخراج الغاز برشيد عن طريق شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية ، ويعتبر المشروق من المشروعات القومية العملاقة التي ستوفر ربع احتياجات مصر من الغاز ، ويساهم في سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الذي سيتم ضخه للشبكة القومية، يعادل إنتاجة أكثر من 10 ملايين دولار قيمة استيراد مصر من الغاز يوميًا ،يقع على عمق يتراوح من 350 إلى 850 مترًا من سطح البحر.

الطاقة الإنتاجية للحقلين تبلغ نحو 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، المشروع يساهم فى زيادة معدل الإنتاج الكلي لمصر من الغاز الطبيعي ليصبح نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا ، كماتضم حقول شمال الإسكندرية إلى جانب حقلا ليبرا وتورس، ثلاثة حقول آخرى هي جيزة -فيوم- ريفين ،وتقدر الاحتياطات المكتشفة من الغازات والمتكثفات بالمشروع نحو 5 تريليونات قدم مكعب وحوالي 55 مليون برميل متكثفات .

ويتم تنفيذ المشروع بأحدث تكنولوجيات حفر الآبار من فوق قاع البحر من خلال حفر وإكمال 21 بئرًا بالمياه العميقة التي يصل عمقها إلى 1000 متر تحت سطح البحر، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 11.3 مليار دولار،كما يساهم إنتاج الحقول الجديدة في تقليل استيراد مصر من الغاز المسال من الخارج والمقدر بنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.

 


إضافة تعليق

السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة