مصر بتتقدم بينا.. حقول بترول شمال الاسكندرية..مشروع عملاق يتصدر قائمة الانجازات المصرية

مشروع حقول بترول شمال الإسكندرية العملاق يتصدر قائمة الانجازات التى تحققت فى مصر خلال السنوات الأخيرة ، والذى يعد أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط.

يتم استخراج الغاز برشيد عن طريق شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية ، ويعتبر المشروق من المشروعات القومية العملاقة التي ستوفر ربع احتياجات مصر من الغاز ، ويساهم في سد احتياجات السوق المحلية من الغاز الذي سيتم ضخه للشبكة القومية، يعادل إنتاجة أكثر من 10 ملايين دولار قيمة استيراد مصر من الغاز يوميًا ،يقع على عمق يتراوح من 350 إلى 850 مترًا من سطح البحر.

الطاقة الإنتاجية للحقلين تبلغ نحو 630 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، المشروع يساهم فى زيادة معدل الإنتاج الكلي لمصر من الغاز الطبيعي ليصبح نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا ، كماتضم حقول شمال الإسكندرية إلى جانب حقلا ليبرا وتورس، ثلاثة حقول آخرى هي جيزة -فيوم- ريفين ،وتقدر الاحتياطات المكتشفة من الغازات والمتكثفات بالمشروع نحو 5 تريليونات قدم مكعب وحوالي 55 مليون برميل متكثفات .

ويتم تنفيذ المشروع بأحدث تكنولوجيات حفر الآبار من فوق قاع البحر من خلال حفر وإكمال 21 بئرًا بالمياه العميقة التي يصل عمقها إلى 1000 متر تحت سطح البحر، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع حوالي 11.3 مليار دولار،كما يساهم إنتاج الحقول الجديدة في تقليل استيراد مصر من الغاز المسال من الخارج والمقدر بنحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز.