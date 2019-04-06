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السبت، 06 أبريل 2019 04:04 م
خالد صلاح
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مصر بتتقدم بينا.. المزارع السمكية.. مشروع تنمية شرق بورسعيد

السبت، 06 أبريل 2019 02:54 م
مصر بتتقدم بينا.. المزارع السمكية.. مشروع تنمية شرق بورسعيد الرئيس السيسى
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يعتبر مشروع المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد، أحد أهم المشاريع العملاقة التى أقامتها مصر، فالمشروع يقع على مساحة 19351 فدان، ويضم 5906 حوض، وبحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان.

 

كما يضم مشروع المزارع السمكية، 3 محطات لرفع مياه البحر لتغذية المزارع السمكية  كل محطة فيها 22 طرمبة عملاقة، بنسبة تنفيذ تجاوزت 96%، بالإضافة إلى 3 محطات لرفع مياه الصرف كل محطة مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات بنسبة تنفيذ 87%، وترع رئيسية للربط بين الأحواض بنسبة تنفيذ 90%.

كما تم عمل حواجز للأمواج شمالى وجنوبى، وحوض للسفن بطول 112 متر وعرض 85 متر ويستوعب 6 سفن بطول 30 متر لكل سفينة، ومنطقة إدارية فيها سكن عمال ومصنع ثلج ومخازن علف وورش وصالات فرز ومحطات تحلية ومحطات معالجة وصرف صحى وأماكن مجهزة بالوزن ومطابخ وصالات طعام وأماكن لاستقبال العملاء.

 


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السيسى

مصر بتتقدم بينا

الرئيس السيسى




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