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مصرع متهم ألقى بنفسه من الطابق الثالث بمحكمة مطوبس فى كفر الشيخ

السبت، 06 أبريل 2019 04:13 م
مصرع متهم ألقى بنفسه من الطابق الثالث بمحكمة مطوبس فى كفر الشيخ إنتحار - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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حاول متهم الهرب من قوات الأمن أثناء عرضه على نيابة مطوبس الجزئية بكفر الشيخ وذلك لحيازته مواد مخدرة وسلاح نارى.

وتلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، إخطارا من مأمور قسم شرطة مطوبس يفيد أنه أثناء عرض المتهم " حمام .م.ع.ب" 26 سنة، ويقيم بقرية الروس، على النيابة حاول الهرب بالقفز من شباك غرفة التحقيق ليسقط من الطابق الثالث ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت التحريات الأولية التى أجراها فريق البحث الجنائى، إلى أن المتهم تم القبض عليه أمس فى حملة أمنية بقرية الروس التابعة لمركز مطوبس، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى، وأثناء العرض على النيابة حاول الهرب عن طريق القفز من شباك غرفة التحقيقات ليلقى مصرعه فى الحال.

فيما أمرت نيابة مطوبس العامة بنقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزى، ليتم نقله بعد ذلك إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات البحث الجنائى عن ملابسات الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.

 


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