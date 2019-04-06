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مصرع سائق وإصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم

السبت، 06 أبريل 2019 04:39 م
مصرع سائق وإصابة 4 في حادث تصادم بالفيوم مستشفى الفيوم العام
الفيوم رباب الجالي
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لقي سائق، مصرعه، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل، وتروسيكل، بطريق قلمشاة/ الفيوم، وهو طريق فرعي ذو اتجاهين، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ لمركز شرطة إطسا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووقوع متوفي ومصابين بطريق قلمشاة/ الفيوم.

وتبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 8935 ف ى ج نقل، فر قائدها هاربا تاركا السيارة، وتروسيكل قيادة "ط.ب.م" (17 سنة-سائق)، ومقيم بعزبة بورة قلمشاة "متوفي"، وبرفقته كلا من "تامر.ج.ح" (22 سنة-عامل)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، و"صالح.م.ب" (20 سنة-عامل)، مصاب بكسر بالقدم والذراع الأيسر، و"محمد.ا" (35 سنة-فلاح)، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد.ح.ع" (30 سنة-فلاح)، مصاب بكسر بالقدم اليمنى وجميعهم يقيمون بعزبة البورة بقرية قلمشاة.

كما تبين أن سبب الحادث، السرعة الزائدة للسيارة، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها واصطدامها بالتروسيكل من الخلف، وتم نقل جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الفيوم العام وجار متابعة حالتهم، وأنه بسؤال المصابين وعم المتوفي "م.م" (40 سنة-عامل)، بمديرية الأوقاف بالفيوم، واتهموا قائد السيارة بالتسبب في وقوع الحادث، وأنه تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة والتروسيكل.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7186 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 
 
 
 
 
 

 


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