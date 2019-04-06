مستشفى سوهاج الجامعى يجرى عمليات قسطرة قلب للأطفال بالمجان

سوهاج – عمرو خلف

استضافت وحدة قلب الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعى الدكتورة أمل السيسى، أستاذ طب وقلب الأطفال بمستشفى أبو الريش التابع لكلية الطب جامعة القاهرة، وذلك فى إطار فعاليات "ورشة العمل لغلق الثقوب لأمراض القلب عن طريق الدعامات الذكية بالقسطرة العلاجية"، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال إن فعاليات الورشة استمرت على مدار يومين، حيث تم إجراء 22 عملية قسطرة قلب علاجية للأطفال بالمجان.

وأضاف "عزيز"، فى بيان له، أن الجامعة حريصة على استضافة الخبراء فى المجال الطبى من أجل تبادل الخبرات بين شباب الأطباء، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالى الصعيد، لتوفير عناء السفر والتعب النفسى للمرضى وذويهم.

وقال الدكتور مصطفى أبو سديرة، رئيس قسم طب الأطفال، إن تنفيذ فعاليات تلك الورشة جاء بالتعاون مع إحدى الجمعيات، مشيراً إلى أنه شارك فى إجراء تلك العمليات فريق عمل من أطباء وحدة قلب الأطفال، وقسم جراحة القلب والصدر، وأطباء من قسم التخدير بالمستشفى الجامعى.

وأوضحت الدكتورة صفاء حسين رشوان، أستاذ مساعد أمراض قلب الأطفال بالكلية، أنه تم خلال الورشة غلق ثقوب القلب عن طريق تركيب دعامات ذكية للأطفال، وتركيب أجهزة لغلق الوصلة الشريانية بالقلب، كما تم إجراء عمليات لتوسيع بعض ضيق الصمامات باستخدام البالونة العلاجية، بالإضافة إلى مناظرة بعض حالات القلب المركبة بالوحدة، والتشخيص باستخدام المنظار الثنائى ورباعى الأبعاد للفحص بالموجات فوق الصوتية على القلب للأطفال.