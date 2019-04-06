"مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية" رسالة دكتوراه بجامعة بنها بحضور وزير الأوقاف

القليوبية ـ إبراهيم سالم

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من المستشار محمد الشحات منصور، والتي جاءت تحت عنوان "مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014 دراسة مقارنة في الفقة الإسلامي"، بمشاركة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.

وقال عميد حقوق بنها الأسبق، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يترأس اللجنة، كما يشارك ضمن اللجنة الدكتور محمد أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف والمحافظ الأسبق، والدكتور محمد منصور حمزة، عميد كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة جامعة بنها.

وبدأت المناقشة، باستعراض مقدم الرسالة جوانبها وأهدافها، ومن المقررأن تقوم اللجنة بإعلان قرارها النهائي بشأن الرسالة ومقدمها عقب انتهاء المناقشة.