مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية تتهم حركة "النهضة" الإخوانية بتضليل الشعب

اتهمت الدكتورة ليلى همامى، أول سيدة مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، حركة النهضة الإخوانية التونسية، بممارسة التضليل ضد الشعب التونسى قبيل إجراء انتخابات الرئاسة التونسية ، مؤكدة أن طريقة حركة النهضة التى يتزعمها راشد الغنوشى مع التونسيين قبل انتخابات الرئاسة لا محل لها من الإعراب.
وقالت أول سيدة مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حركة النهضة تمارس سياسية الحفلات التنكرية، وتتبع أسلوب المراوغة، حيث تقول: "سيكون لنا مرشح فى انتخابات الرئاسة التونسية، ثم تقول سوف لن يكون لنا مرشح، ثم تزعم أنها ترشح الشاهد لا بل ترشح قيس سعيد ثم تقول لا نحن ندعو الناس للتسجيل فى القائمات الإنتخابية وتريد تحويل الماضي الدموي لها كى يصبح نضال ".
وحول أسباب اتباع الإخوان تلك السياسية المخادعة للشعب التونسى، وتابعت الدكتورة ليلى همامى: لأنهم لا يعرفون سوى طريقة واحدة للمواجهة لا محل لها من الإعراب في الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة