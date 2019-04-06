video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل

السبت، 06 أبريل 2019 11:48 ص
مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل حجاج - أرشيفية
إضافة تعليق
تقرر مد فترة سداد تكاليف الحج حتى يوم الأربعاء 10/4/2019 بكافة فروع البنوك الوطنية "البنك الأهلى المصرى – بنك القاهرة – بنك مصر)، ومكاتب هيئة البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين .
 
وتم إعلان أنه سيتم سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى، مصر، القاهرة) ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية (مدفوعات حكومية "مدفوعات قرعة الحج") اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25/3/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 4/4/2019.
 
 
ويكون السداد لكامل قيمة تكاليف حج هذا العام وهى : مبلغ (57,800 جنيه) فقط سبعة وخمسون ألف وثمانمائة جنيه مصرى، إضافة إلى قيمة تذكرة الطيران (13,200 جنيه) فقط ثلاثة عشر ألف ومائتان جنيه مصرى ، بإجمالى (71,000 جنيه) فقط واحد وسبعون ألف جنيه مصرى، هذا بالإضافة إلى مبلغ (9,500 جنيه) فقط تسعة آلاف وخمسمائة جنيهاً ما يعادل مبلغ (2000 ريال سعودى) لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقاً لتعليمات السلطات السعودية فى هذا الشأن، لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين الوجوبيين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية لسابقة الحج المقررة على المسار الإلكترونى السعودى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شائعة برائحة الموت.. "محمود" كبش فداء لصفقة آثار وهمية فى "أم دينار".. المتهم: خطفنا الطفل وخنقناه ورميناه بالنيل فلم يموت فنزلنا المياه وغرقناه وساومنا والده على الكنز .. والدة الضحية: "جارنا حرمنى من ضنايا"

شرطة التموين تلاحق الغشاشين وتضبط 3 طن أغذية مجهولة المصدر

الإنتربول يحاصر العناصر الإرهابية الهاربة للخارج.. تعرف على أبرز الأسماء

الحج

حج القرعه

اخبار الحوادث

حجاج

حجاج مصريين

اسعار الحج

حج القرعة

تكاليف الحج

حجاج القرعة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة