video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بمدينة تلا وشبين الكوم

السبت، 06 أبريل 2019 05:59 م
مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بمدينة تلا وشبين الكوم
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، اليوم، جولة تفقد خلالها معرض السلع والمنتجات الاستهلاكية الذى نظمته المديرية للمواطنين بمدينة شبين الكوم وتلا للاطمئنان على جودة المنتجات وأسعارها، والتقى عددا من المواطنين واستمع لهم، حيث اعربوا عن رضائهم عن المعرض، وأكدوا أن الأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق ووجهوا الشكر للوزارة على جهودها للتخفيف عن كاهلهم.

‏يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى متناول الجميع وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع أصحاب المحلات الكبرى والسلاسل التجارية وتفعيلا لمبادرة كلنا واحد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

مركز الباجور




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة