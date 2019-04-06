مدير أمن المنوفية يتفقد معرض السلع والمنتجات بمدينة تلا وشبين الكوم

المنوفية _محمد فتحى

أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، اليوم، جولة تفقد خلالها معرض السلع والمنتجات الاستهلاكية الذى نظمته المديرية للمواطنين بمدينة شبين الكوم وتلا للاطمئنان على جودة المنتجات وأسعارها، والتقى عددا من المواطنين واستمع لهم، حيث اعربوا عن رضائهم عن المعرض، وأكدوا أن الأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق ووجهوا الشكر للوزارة على جهودها للتخفيف عن كاهلهم.

‏يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى متناول الجميع وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبالتعاون مع أصحاب المحلات الكبرى والسلاسل التجارية وتفعيلا لمبادرة كلنا واحد.