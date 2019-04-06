video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بتكلفة 50 مليون جنيه..

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

السبت، 06 أبريل 2019 09:00 ص
مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
افتتحت محافظة الجيزة مؤخراً 10 مدرسة جديدة بعدد من القطاعات التى تعانى من ارتفاع الكثافات الطلابية بها وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى
 
ويرصد "اليوم السابع" هذه المدارس التى تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه، وتضم 205 فصل دراسى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الكثافات الطلابية بالمدارس المجاورة، إذ أن المحافظة تعمل على انشاء مدارس جديدة اخرى ستعمل العام الدراسى القادم. 
 
المدارس هى:
مدرسة أوسيم للتعليم الاساسى ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية 
مدرسة المنوات الاعدادية الثانوية ومدرسة الجهاد للتعليم الاساسي. 
مدرسة الشيخة جواهر ثانوية بنات ومدرسة عرب المعازة 
مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ومدرسة الحاج درويش للتعليم الاساسي. 
مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات ومدرسة محمد جاد النجار( الامام الشافعى) الاعدادية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بمسجد أسد بن الفرات بالدقى

محافظة الجيزة تنظم معرضا للأسر المنتجة بمشاركة 50 عارضاً

محافظ الجيزة ينتقد أعمال الرصف بشارعى اليابان والصدر فى العمرانية

الجيزة

اخبار الجيزة

افتتاح مداىس

مدارس الجيزة

تعليم الجيزة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

التعليم تعلن اليوم تفاصيل نهاية مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

شاهد.."مباشر قطر": حاشية تميم احتلت المناصب القيادية بشهادات تعليم وهمية

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

رئيس تخطيط أنفاق السويس: مشروع مصرى 100% يخدم البلد لـ 120 سنة مقبلة

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

اتحاد الكرة يخطر الكاف بإقامة مباراة الأهلى وصن داونز ببرج العرب

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

وزير النقل: تطوير نظام مدرسة وردان ليصبح معهدا فنيا وتكنولوجيا للسكة الحديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة