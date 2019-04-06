مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت محافظة الجيزة مؤخراً 10 مدرسة جديدة بعدد من القطاعات التى تعانى من ارتفاع الكثافات الطلابية بها وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى

ويرصد "اليوم السابع" هذه المدارس التى تبلغ تكلفتها 50 مليون جنيه، وتضم 205 فصل دراسى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الكثافات الطلابية بالمدارس المجاورة، إذ أن المحافظة تعمل على انشاء مدارس جديدة اخرى ستعمل العام الدراسى القادم.

المدارس هى:

مدرسة أوسيم للتعليم الاساسى ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية

مدرسة المنوات الاعدادية الثانوية ومدرسة الجهاد للتعليم الاساسي.

مدرسة الشيخة جواهر ثانوية بنات ومدرسة عرب المعازة

مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ومدرسة الحاج درويش للتعليم الاساسي.

مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات ومدرسة محمد جاد النجار( الامام الشافعى) الاعدادية.