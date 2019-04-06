محافظ دمياط: تطبيق نظام إلكترونى جديد لدخول السيارات لمدينة رأس البر

دمياط - عبده عبد البارى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن رواد مدينة رأس البر سيشاهدونها بشكل جديد ومختلف، حيث تم الانتهاء من تطوير مدخل طريق رأس البر وإزالة الأكشاك والعشوائيات، وتطوير الكورنيش بشكل حضارى يليق برأس البر وعمل مقاعد خشبية ومساحات خضراء، وتوحيد واجهات المحلات والكافيهات والمطاعم بشكل موحد، بما يضفى طابع جمالى وحضارى على المدينة.

وأكدت محافظ دمياط، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطبيق نظام إلكترونى جديد لدخول السيارات إلى المدينة عبر بوابتى الدخول . فيما تواصل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى، استعداداتها لاستقبال موسم شم النسيم وصيف 2019. وقال وليد الشهاوى نائب رئيس مدينة رأس البر، إن الاستعداد لبدء موسم شم النسيم يجرى على قدم وساق، مشيراُ إن الشاطئ سيكون جاهزا للتشغيل 25 أبريل الجارى.

وقامت الوحدة بالبدء فى أعمال تسوية الرمال بطول شاطئ البحر، وعمل إحلال وتجديد وصيانة ودهان للبرجولات الخشبية والمقاعد الخرسانية بطول كورنيش البحر لخدمة المصطافين ورواد الشاطئ.

وأعلنت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط اليوم، عن بدء التشغيل الفعلى لشواطئها لاستقبال احتفالات أعياد الربيع