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محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس محطة تحلية البحر بتكلفة 500 مليون جنيه

السبت، 06 أبريل 2019 07:45 م
محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس محطة تحلية البحر بتكلفة 500 مليون جنيه محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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وضع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، بطاقة 30000 مترا مكعبا في اليوم بتكلفة 500 مليون جنيه، منحة من صندق التنمية الكويتي.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء الجنوبية ضمن 8 محطات بمختلف مدن المحافظة ، حيث  وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، في إطار جولة المحافظ لمدينة رأس سدر اليوم ؛ لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وتشمل المحطة إقامة مأخذ بحري ومبنى طلمبات للمأخذ البحري وفلاتر تنقية ومبنى للتحلية وغرفة المراقبة والتحكم بنظام الأسكادا ومعمل مراقبة وضمان جودة ومبنى للمعالجة النهائية وعنبر لطلمبات المياه، إضافة إلى المباني الإدارية ومبنى سكن العاملين والمهندسين ومخزن وورشة

رافق المحافظ اللواء عماد يوسف، سكرتير عام المحافظة واللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

كما افتتح المحافظ أعمال رفع كفاءة نادي المرأة والملحق به مركز تأهيل لذوي القدرات الخاصة بمدينة رأس سدر، حيث تبرع أحد أهالي المدينة بأجهزته الطبية ؛ لتقديم خدمات طبية وعلاجية لذوي القدرات الخاصة بالمدينة. وتقدم المحافظ بخالص شكره وتقديره لكل من يساهم في تخفيف العبء علي المواطنين مثنيا علي المشاركات المجتمعية واهميتها في خدمة المجتمع

كما كرم المحافظ 15 أما مثالية من الامهات المثاليات برأس سدر بالاضافة لاعطائه اشارة البدء لتوزيع 600 قطعة ارض للمستحقين بمساحة 200 متر مربع بتقسيم اسكان الشباب بالمدينة.

 

 

 


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