محافظ الوادى الجديد يلتقى بممثل إحدى شركات الاستثمار الزراعى الأردنى

كتب فريق المحافظات

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بممثل إحدى شركات الاستثمار الأردنى العاملة فى مجال الزراعة، وذلك بهدف اقامة مشروع لزراعة نخيل التمر ذات العائد الاقتصادى المرتفع على مساحة 10 آلاف فدان بمركز الداخلة .

واكد الزملوط، على رغبة الشركة بإقامة مشروعها على أرض الوادى الجديد، خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة النخيل ومضاعفة الانتاج لجعلها مركزا عالميا لانتاج وتصنيع التمور، بالإضافة إلى التسهيلات والتيسيرات الغير مسبوقة المقدمة من جانب المحافظة لدفع عجلة الاستثمار فى كافة المجالات.