video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يلتقى بممثل إحدى شركات الاستثمار الزراعى الأردنى

السبت، 06 أبريل 2019 02:55 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى بممثل إحدى شركات الاستثمار الزراعى الأردنى جانب من اللقاء
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بممثل إحدى شركات الاستثمار الأردنى العاملة فى مجال الزراعة، وذلك بهدف اقامة مشروع لزراعة نخيل التمر ذات العائد الاقتصادى المرتفع على مساحة 10 آلاف فدان بمركز الداخلة .

واكد الزملوط، على رغبة الشركة بإقامة مشروعها على أرض الوادى الجديد، خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة النخيل ومضاعفة الانتاج لجعلها مركزا عالميا لانتاج وتصنيع التمور، بالإضافة إلى التسهيلات والتيسيرات الغير مسبوقة المقدمة من جانب المحافظة لدفع عجلة الاستثمار فى كافة المجالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم الوادى الجديد" يحصد المركز الأول على الجمهورية فى مسابقة نجوم المكتبة

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة