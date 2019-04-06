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محافظ الدقهلية يسلم جوائز نهائى بطولة الجمهورية للدراجات

السبت، 06 أبريل 2019 01:49 م
محافظ الدقهلية يسلم جوائز نهائى بطولة الجمهورية للدراجات خلال التكريم
الدقهلية شريف الديب
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سلم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتسليم جوائز بطولة الجمهورية للدراجات للناشئين، التى اختتمت منافساتها اليوم بالمنصورة بحضور رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد السنجيدى رئيس منطقة الدقهلية للدراجات، ومحمد امين رئيس مركز ومدينة طلخا.

وقال محافظ الدقهلية إنه سعيد بتنظيم المحافظة لهذه البطولة التى تعد دليلأ على المكانة المتميزة لمحافظة تفخر بأولادها وتاريخها، وأكد على أنه لا يبخل بأى دعم لقطاع الرياضة فى مختلف الألعاب والانشطة الرياضية

يذكر أن عدد الفرق التى شاركت فى البطولة 9 على مستوى الجمهورية تحت سن 16، 18 سنة وجاء ترتيب الفائزين لسن 18 زياد محمد أبو بكر من نادى 6 أكتوبر، يوسف أحمد زكى نادى المؤسسة العسكرية بالسويس، اسلام محفوظ نادى طلائع الجيش.

وجاء ترتيب الفائزين لسن 16 سنة عبد الله يوسف عفيفى نادى المؤسسة العسكرية بالسويس ، خالد شريف إبراهيم نادى النصر الجمهورى بالإسكندرية ، يوسف شريف ابراهيم مركز شباب استاد المنصورة ، كما جاء ترتيب الفرق حيث احتل فريق المؤسسة العسكرية المركز الأول لسن 16، 18 سنة.

 
 
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