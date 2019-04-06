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محافظ الجيزة يخصم 10 أيام من راتب مسئول نظافة الهرم.. اعرف السبب

السبت، 06 أبريل 2019 01:51 م
محافظ الجيزة يخصم 10 أيام من راتب مسئول نظافة الهرم.. اعرف السبب محافظ الجيزة خلال الجولة
كتب سيد الخلفاوى
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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجازاة مسئول نظافة الهرم بخصم 10 ايام من راتبه وذلك لتدنى مستوى النظافة بالهرم ومجازاة سائق معدة لودر لقيامه اثناء رفع مخلفات الرتش بتكسير عدد من البلدورات الموجودة بالجزيرة الوسطى بشارع ترعة المنصورية بعد تطويرها .

وأكد راشد، خلال جولة بحى الهرم والمنطقة الأثرية، أنه حريص على المتابعة الميدانية للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعتها على أرض الواقع، ومتابعة حالة النظافة وأعمال التطوير التى تتم بالمنطقة الأثرية استعدادًا لاستقبال قرعة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة ستشهد إقبال العديد من الوفود الأفريقية والدولية يوم 12 إبريل لإجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول للمشاركة فى الحدث.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لوجود إقبال من الوفود السياحية بالمنطقة الأثرية مؤكدًا أن الدولة حريصة على الاهتمام بالمزارات والمناطق السياحية لجذب الزوار للعمل على تنشيط حركة السياحة للدفع بعجلة الاستثمار، ووجه رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الأرصفة، كما وجه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم والاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها وتجريدها وعدم السماح بتراكم المخلفات بها .

وقال شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إن الهيئة تقوم بالدفع ب 3 سيارات سعة 12 م3 بصفة يومية لرفع مخلفات القمامة والخيل بالمنطقة الاثرية .

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة، كلا من اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .


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