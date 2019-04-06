وقرأ المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن نص البيان الذي جاء فيه ، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ، "لقد عبرنا عن دعمنا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، ودعونا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار وتنفيذ التزاماتها من أجل ضمان تعاونها الفعال مع الأمم المتحدة".

كما عبر المجلس ، في بيانه ، عن قلقه الشديد إزاء العمليات العسكرية الجارية في ليبيا، معتبرا أنها تعرض الحل السياسي للأزمة الليبية للخطر.

ودعا البيان قوات "الجيش الوطني الليبي" إلى تفادي أي مواجهة عسكرية ، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية "لا حل عسكريا لها".

وأعربت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن عزمها محاسبة الأطراف المسؤولة عن مواصلة الاقتتال في ليبيا.

وقد استغرق الاجتماع ، الذي عقده المجلس بطلب من بريطانيا ، أكثر من ساعتين ، وتخلله تقديم غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا تقريره من العاصمة طرابلس عن طريق اتصال بالفيديو.