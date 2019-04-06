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"مباشر قطر" تكشف أسرار ارتباك أنقرة والدوحة بعد خسائر داعش الأخيرة فى سوريا

السبت، 06 أبريل 2019 06:30 ص
"مباشر قطر" تكشف أسرار ارتباك أنقرة والدوحة بعد خسائر داعش الأخيرة فى سوريا تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة
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كشفت قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية، حالة الارتباك التى يشهدها النظامين التركى والقطرى بعد الخسائر القوية التى تلقاها تنظيم داعش فى سوريا.

وقالت قناة "مباشر قطر"، فى تقرير لها، إن هزيمة داعش في سوريا على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، أربك محور الإرهاب التركي القطري، الذي شن حملة إعلامية لتشويه انتصارات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، محاولا خلق فتنة جديدة، حيث سارعت وزارة الدفاع التركية، والآلة الإعلامية التركية والقطرية، بنشر مزاعم أن الجيش التركي هو الوحيد الذي خاض قتالا مباشرا ضد تنظيم داعش، مع الادعاء بارتكاب الأكراد لمجازر بحق العرب في ريف دير الزور.

وأضاف التقرير، أن أبواق تنظيم الحمدين وبتوجيه من تركيا تناسو مسؤولية توريد عشرات الآلاف من إرهابيي العالم للأراضي السورية والعراقية بكل سهولة عبر الحدود التركية وتقديم الدعم المادي بدون حدود لهم من قبل نظام الحمدين، وتجاهل تام لدور العديد من الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية في القضاء مُجتمعة على الإرهابيين.

ولفت التقرير، إلى أن الآلات الإعلامية لتركيا وقطر تجاهلت التمويل اللامحدود للتنظيمات المتطرفة، إذ دأبت الدوحة وأنقرة منذ 2011 على بث الطائفية على مدى سنوات الحرب في سوريا منذ عام 2011 على إشعال الفتن الطائفية والقومية، ودعم وتسليح الجماعات المسلحة في سوريا ومعظمها إرهابية متطرفة، فضلا عن تقديم الدعم السياسي والإعلامى لها.


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