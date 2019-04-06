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مباحثات لوزير الصناعة مع كبرى الشركات العالمية المشاركة بمنتدى دافوس بالأردن

السبت، 06 أبريل 2019 01:28 م
مباحثات لوزير الصناعة مع كبرى الشركات العالمية المشاركة بمنتدى دافوس بالأردن مباجثات وزير الصناعة
كتب – إسلام سعيد
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عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على هامش مشاركته فى أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد بدولة الأردن الشقيقة، مجموعة من اللقاءات مع عدد من ممثلى كبريات الشركات العالمية تضمنت لقاءً مع فابيو فونتانا، نائب رئيس شركة إتش بى العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات حيث استعرض اللقاء إمكانية زيادة تواجد الشركة بالسوق المصري.

 

وقال نصار، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون مع الشركة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال تطوير العمليات الإنتاجية بالصناعة الوطنية، مشيرا الى ان الشركة قد أبدت اهتمامها بمشروعات البنية التحتية فى مصر وعرضت نماذج لمشروعاتها المختلفة فى تحديث وتطوير الصناعة .

 

وفى هذا الإطار دعا وزير الصناعة الشركة للتعاون مع مصر فى مجال الرقمنة الصناعية وبصفة خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما التقى نصار بالدكتورة منار المنيف، الرئيس التنفيذى للطاقة المتجددة فى شركة جنرال إلكتريك فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة فى مجال التحول الرقمى الصناعى وكفاءة الطاقة للمحركات الصناعية وتحديث مواصفاتها.

 

وأكد وزير الصناعة، على أهمية الاستفادة من خبرات الشركة فى مجال إجراء دراسات ترشيد الطاقة فى قطاع الصناعة والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين منظومة كفاءة الطاقة فى الصناعة الوطنية، لافتا فى هذا الصدد إلى استهداف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل نحو 20% بحلول عام 2022 وزيادتها لتصبح 35% بحلول عام 2030.

 

وأضاف عمرو نصار، أن استراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاع الصناعة تتضمن محوراً أساسياً لتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة وترشيدها بما يتوافق مع المتطلبات البيئية بنسب تترواح ما بين 20-30% من إجمالى الطاقة المستخدمة حالياً خاصة وأن القطاع الصناعى يعد من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة فى مصر.


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