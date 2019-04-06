لشركات تكنولوجيا المعلومات..أزاى تستفيد من برنامج دعم الصادرات؟

كتبت هبة السيد

تسعى الحكومة إلى تشجيع الشركات المحلية، على زيادة صادراتها للخارج لتوفير عملة صعبة وإتاحة أسواق للمنتجات المحلية بما يساهم فى زيادة الإنتاج ومن ثم تشغيل العمالة، ويأتى على رأس اهتمام الدولة قطاع منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ولا تعرف الكثير من الشركات أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لديها برنامج لدعم صادرات الشركات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، أنفق منذ إطلاقه 330 مليون جنيه خلال 9 سنوات، وأسهم البرنامج فى زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالى 5.8 مليار جنيه مصرى من العائدات.



ويتميز البرنامج بـ: 1- تكمن قوة برنامج دعم صادرات تكنولوجيا المعلومات Export IT فى البيانات التى يتم جمعها من الشركات المشاركة والتى توضح صادراتها من حيث " القيمة " و"وجهة التصدير" و"أنواع الخدمات المصدرة" و"قطاعات الأعمال التى يتم خدمتها".

2- تتم مراجعة جميع معاملات التصدير والوثائق الداعمة، وفحصها، والتحقق من صحتها من قبل مُراجعين من خارج الهيئة، وتجرى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذا التحليل مع الأخذ فى الاعتبار سرية المعلومات التى تقدمها كل شركة.

وهناك ما يقرب من 16 ألف موظف مصرى يعمل فى شركات محلية مشتركة فى البرنامج وتصدر منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 165 دولة، واستناداً إلى مؤشرات الصادرات التى يتم الحصول عليها من الشركات المشتركة بالبرنامج، يتم إجراء تحليلات مُقارنة تغطى صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية والأسواق المحتملة والفرص من خلال الإنفاق العالمى المتوقع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتجاهات السوق.



وللتقدم بالبرنامج، هناك عدة معايير للقبول وهى: 1- الشركات المؤهلة للاشتراك بالبرنامج هى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تصل فيها الملكية المصرية إلى أكثر من 50٪ ويكون مقرها فى مصر وتقوم بتصدير الخدمات التالية تطوير البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البرمجيات المدمجة، خدمات تمكين تكنولوجيا المعلومات (مثل خدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات)

ستقوم لجنة اعتماد الدعم المقدم للشركات المشتركة فى برنامج دعم الصادرات بدراسة وبحث الحالات الخاصة بخدمات تمكين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى (IT Enabled Services) كل حالة على حده.

2- قيمة الدعم: تحصل الشركات، التى تم اعتمادها للحصول على الدعم، على خصم نقدى مباشر من 10٪ إلى 30٪ من القيمة المضافة لصادراتها، ويتم تطبيق الحد الأقصى للخصم لكل شركة وفقًا لبنود وشروط البرنامج.

3- يتراوح الدعم الأساسى بنسبة تصل إلى من 10٪ وحتى 20٪ من القيمة المضافة لصادرات الشركات صادرات القيمة المضافة بناءً على حجم الشركة: صغيرة أو متناهية الصغر أو متوسطة أو كبيرة.

4- يقدر الدعم الإضافى بنسبة 5٪ من القيمة المضافة لصادرات خدمات الألعاب الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتصميم الإلكترونى والتجارة الإلكترونية، ويصل الحد الأقصى إلى 2 ونصف المليون جنيه لكل شركة سنوياً أو 3 مليون جنيه للشركات العاملة أو التى لديها فروع فى إحدى المناطق التكنولوجيا الجديدة.