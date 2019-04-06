لشركات السمسرة..خلى بالك 7 التزامات لحماية بيانات العملاء

كتب هانى الحوتى

يشترط لتداول أى مستثمر بالبورصة أن يكون من خلال شركة سمسرة تنفذ له الأوامر الاستثمارية، وفى الوقت نفسه تلزمها هيئة الرقابة المالية بـ7 التزامات لحماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء وهى:

1- وضع الأنظمة الرقابية والآليات والسياسات التى تكفل حماية المعلومات المالية والشخصية لعملائها، والحفاظ على سريتها وخصوصتها، وعدم الإطلاع ليها أو استغلالها وعدم إفشائ أى ملعلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير.

2- وضع النظم والتدابير اللازمة والتى تحدد كافة الموظفين المختصين لديهم الذين لهم حق الإطلاع فقط أو التعامل على حسابات العملاء بناء على اختصاصاتهم ودرجتهم الوظيفية.

3- وضع أنظمة رقابية داخلية فعالة تتسم بالكفاءة والرقابة الدقيقة بهدف الحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة استخدام البيانات المالية، ويجب التأكد بشكل مستمر من كفاءة الأنظمة المستخدمة لمواكبة التغييرات فى الأساليب الاحتيالية.

4- إدارة كافة المخاطر التى قد يتعرض لها العملاء نتيجة تقديم المنتجات والخدمات المالية بوسائل إلكترونية.

5- تحمل أى أضرار أو خسائر قد تلحق بالعملاء بسبب وقوع خلل فى الأنظمة لدى الشركات أو عمليات الاحتيال أو الاختراق التى قد تحدث لأى سبب كان بخلاف ما وقع نتيجة لتقصير من جانب العملاء.

6- اتخاذ الإجراءات التى تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات لديهم، وعليها اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل الأنظمة الرقابية لديهم.

7- يلتزم العاملون بالشركات سواء القائمون أو المؤقتون بالتوقيع على إقرارات المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء، والتأكد من عدم كشفهم المعلومات المالية والشخصية للعملاء، ومنع الدخول عليها، واقتصارها على الأشخاص المخولين فقط سواء أثناء العمل أو بعد تركهم لوظائفهم.