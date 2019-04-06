لافروف: قمة روسية إفريقية بين السيسي وبوتين فى سوتشى الصيف المقبل

كتب أحمد جمعة

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أنه بحث إعادة الرحلات الجوية إلى مصر، وضرورة مواصلة الاتصالات بين الجانبين المصرى والروسى حول تأمين المطارات.

وأكد وزير الخارجية الروسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى، اليوم السبت، أنه تم التباحث حول تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمات التى تواجهها المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل التنسيق والتشاور مع الجانب المصرى.

وأشار لافروف، إلى أنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكرى تطورات الأوضاع فى الخليج، وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، كاشفا عن انعقاد قمة روسية إفريقية خلال الصيف المقبل بين الرئيسين السيسى وبوتين فى سوتشى، مؤكدا أنه يرحب بنتائج مباحثات اليوم مع وزير الخارجية سامح شكرى.