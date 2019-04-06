فيديو وصور.. محافظ الفيوم يشهد حفل تسليم جهاز عرائس للأيتام

الفيوم – رباب الجالى

شارك اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، الإحتفال بيوم اليتيم الذى نظمته محافظة الفيوم، بالإستاد الرياضى تحت شعار (100 بسمة) بحضور إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم.

وخلال الحفل قام محافظ الفيوم بتسليم 20 جهاز عرائس على الفتيات اليتيمات من مراكز إطسا وطامية ويوسف الصديق و6 أجهزة منزلية لسيدات مسنات غير قادرات من مركز الفيوم، وهدايا عينية على الفتيات اليتيمات والأرامل وتضمن الحفل فقرات غنائية وترفيهية للأطفال.

وخلال كلمته قدم محافظ الفيوم شكره للقائمين على الحفل لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأيتام والرعاية الدائمة لهم فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشاركة الأيتام أفراحهم بمختلف المحافظات على أرض مصر، وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأطفال وأكد على أهمية المشاركة المجتمعية فى شتى الفعاليات والمناسبات، وأشار إلى أن المحافظة تولى اهتماما للأطفال الأيتام لأن ذلك حقهم فى الرعاية والإهتمام، مشيرا إلى أن مستقبل الأطفال مسئوليتنا لأن يوم اليتيم يمثل رمزًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكافة أبنائها، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع".

ودعا المحافظ كافة فئات الشعب المصرى للمشاركة فى الاحتفال بهذه المناسبة، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية والإهتمام للأطفال



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم



محافظ الفيوم يسلم أجهزة للعرائس بيوم اليتيم