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فيديو وصور.. الجالية المصرية فى أمريكا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي

السبت، 06 أبريل 2019 06:40 م
فيديو وصور.. الجالية المصرية فى أمريكا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي الجالية المصرية فى أمريكا
بعثة اليوم السابع فى واشنطن
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احتشدت الجالية المصرية بالولايات المتحدة فى مدينة نيويورك للتوجه إلى واشنطن لتكون فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
 
ونظم النادى الثقافى المصرى برئاسة المهندس طارق سليمان، والهيئة القبطية برئاسة المهندس عادل عجيب وقفة حاشدة لأعضاء الجالية قبل تحركهم إلى واشنطن، شارك فيها عدد كبير من أعضاء الجالية، والنائبة مارجريت عازر والإعلامى نشأت الديهى، والصحفيين محمد الجالى وعماد خليل ومحسن سميكة، ويوسف أيوب، وردد المشاركون فى الوقفة هتافات مؤيدة لمصر وللرئيس السيسى، مؤكدين دعمهم لمصر فى حربها على الإرهاب.
 
كانت الجالية قد نظمت مساء أمس ندوة فى نيوجيرسى حول التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدين دعمهم لها، ومشاركتهم فى الاستفتاء بعد موافقة مجلي النواب عليها.
 
الجالية المصرية فى أمريكا (1)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (2)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (3)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (4)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (5)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (6)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (7)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (8)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (9)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (10)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (11)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (12)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (13)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (14)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (15)
 

الجالية المصرية فى أمريكا (16)
 

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الجالية المصرية فى أمريكا (18)
 

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الجالية المصرية فى أمريكا (27)
 
 

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