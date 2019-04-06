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فيديو معلوماتى.. أسعار أهم السلع الغذائية الأساسية بمعارض "أهلا رمضان"

السبت، 06 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. أسعار أهم السلع الغذائية الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" معارض "أهلا رمضان"
كتبت – منى ضياء
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رفع كل من الحكومة والقطاع الخاص أعلى درجات الاستعداد تأهبا لبدء معارض "أهلا رمضان" لطرح سلع غذائية تقل عن أسعار السوق بنحو 20 – 25% وفق تصريحات مجدى الوليلى عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حسب اتفاق وزير التموين مع الشركات والسلاسل التجارية.

ومن المقرر بدء فعاليات المعرض فى الفترة من 20 أبريل وحتى 4 مايو المقبل، بجميع أنحاء الجمهورية، وتوفير أهم السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار منخفضة. فتعرف على أسعار أهم السلع الغذائية الأساسية خلال فترات المعرض.

 

الأرز يتراوح ما بين 8.5 – 10.5 جنيه للكيلو

السكر يتراوح ما بين 7.75 – 8.5 جنيه للكيلو

الدقيق ما بين 6.25 – 7 جنيهات للكيلو

الزيت ما بين 10.65 – 14 جنيها للعبوة حسب النوع

الفاصوليا ما بين 19 – 22 جنيها للكيلو

الفول ما بين 18 – 22 جنيها للكيلو

العدس قرابة الـ10 جنيهات

اللوبيا 13 – 14 جنيها للكيلو


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معارض أهلا رمضان

التموين

وزارة التموين

السلع الغذائية

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