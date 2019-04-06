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فيديو.. لحظة ضبط عصابة حاولت تهريب شحنة من مخدر القات للبلاد

السبت، 06 أبريل 2019 03:13 م
فيديو.. لحظة ضبط عصابة حاولت تهريب شحنة من مخدر القات للبلاد المتهمان اثناء القبض عليهم وبحوزتهما المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر اليوم السابع فيديو يبرز لحظة ضبط عصابة حاولت تهريب شحنة مخدرات، حيث وجهت الشرطة ضربة قوية لتجار المواد المخدرة وأجهضت مخططات كبار مهربى المواد المخدرة لجلب وتهريب المواد المخدرة الى داخل البلاد، وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وضبط القائمين على عمليات الجلب والتهريب والترويج، وتمكنت من إحباط تهريب 295 كيلو من مخدر"القات" عبر طرود بريدية بمطار القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اعتزام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية ولهما محل إقامة داخل البلاد بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بجلب شحنة كبيرة من مخدر "القات" من إحدى الدول الأجنبية داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوى، لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، وجلب وتهريب تلك الطرود بأسماء وهمية ومزورة للحيلولة دون ضبطهما.

 

وبتقنين الإجراءات فقد تم ضبط (21 طرد بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 295 مائتان وخمسة وتسعون كيلو جرام)، وأمكن ضبط المتهمين المشار إليهما فى كمين أُعد لهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما ( كمية من مخدر القات وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

 

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بجلب وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما داخل وخارج البلاد.


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