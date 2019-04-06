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فيديو.. السيسى يلتقى أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

السبت، 06 أبريل 2019 06:19 م
فيديو.. السيسى يلتقى أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والذى يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من الوزراء السابقين وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، وذلك بحضور كل من خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية وجه الشكر للرئيس على الدعم الذى يقدمه للمكتبة، وكذا اللقاءات السنوية المنتظمة معه، إيماناً منه بأهمية دور المكتبة فى ترسيخ قيمة المعرفة وباعتبارها نموذجاً عالمياً ومنارة للعلم وللثقافة، مستعرضاً إنجازات المكتبة خلال عام 2018-2019، واستمرارها فى أداء رسالتها الثقافية المعرفية، حيث قدمت الدعم إلى مكتبتى العاصمة الإدارية والعلمين، ووضعت خبراتها الفنية والإدارية فى خدمة هذين المشروعين التنويريين المهمين. كما تبنت مكتبة الإسكندرية عدداً من المشروعات والبرامج للتعريف بأهمية التنوع الدينى فى المجتمع المصرى، مثل برنامج "المواجهة الفكرية للتطرف والإرهاب" لطلاب المعاهد الأزهرية، ومشروع "إحياء كتب التراث"، ومشروع "بوابة اللغة العربية"، وغيرها من المشروعات.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مثمناً دور المكتبة والمجهودات التى تبذلها لنشر العلم والثقافة والمعرفة محلياً وإقليمياً ودولياً، وهى الجهود التى تتكامل مع تلك التى تقوم بها الدولة والتى تجسدت فى تشييد مدينتى الثقافة والفنون فى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وكذلك مشروع المتحف المصرى الكبير والعديد من المشروعات الكبرى الأخرى فى مجال المعرفة والثقافة والتعليم العالى، وموضحاً محورية دور مكتبة الإسكندرية فى المساهمة فى تعزيز المحتوى العلمى والثقافى لتلك المنشآت وتعظيم دورها فى المجتمع المصرى.

وقد حرص الرئيس على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية حول سبل دفع وتعزيز دور المكتبة، مشيراً فى هذا الإطار إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار تنامى انتشار التكنولوجيا البازغة فى العصر الحالى الذى يشهد ثورة صناعية رابعة، والتى أصبحت تمثل تحدياً كبيراً أمام مختلف الدول التى تسعى للحاق بركب التقدم والتنمية، وأكد الرئيس أن مكتبة الإسكندرية بما لها من دور تنويرى لديها القدرة على أن تساهم فى نشر الوعى المجتمعى بأثر التكنولوجيا البازغة فى المجالات كافة وسبل التعامل معها.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية عن تثمينهم للجهود التى تقوم بها الدولة فى مجال الثقافة والمعرفة وكذلك تعزيز جهود التسامح وقبول الآخر ومكافحة الفكر المتطرف، مشيرين فى هذا الصدد إلى أهمية ومحورية الدور المصرى على الصعيد الإقليمى والدولى باعتبارها مهد الحضارات ومركز الثقل فى منطقة الشرق الأوسط. وعلى الجانب الآخر تم التطرق إلى أهمية تكثيف التعاون مع أفريقيا فى مجال الثقافة والعلوم، أخذاً فى الاعتبار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقى، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق أن التعاون مع الدول الأفريقية فى كل المجالات يحظى بأولوية متقدمة لدى مصر إيماناً منها بأهمية علاقاتها مع مختلف أشقائها من دول القارة.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى استعرض الجهود المصرية لتعزيز وترسيخ قيم التسامح والسلام وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية، فضلاً عن جهودها فى مجل تطوير البحث العلمى وإنشاء العديد من الجامعات من خلال التوءمة مع كبرى الجامعات الدولية، بهدف ثقل المواهب والنابغين من الشباب فى كل التخصصات، ليمثلوا كوادر مؤهلة تدعم العمل التنفيذى فى مختلف مجالات الدولة، ومن ناحية أخرى لدعم جهود الدولة فى تغيير ثقافة التعليم فى مصر وتطويرها على نحو يهدف إلى تعظيم قيمة التعلم واكتساب المعرفة والثقافة.

 

 

 

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