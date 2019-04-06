فريق F3 بقيادة ولى عهد دبى يتوج ببطولة الألعاب الحكومية بالإمارات.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

توج فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، ورئيس المجلس التنفيذى بدولة الإمارات، بالمركز الأول فى منافسات الألعاب الحكومية، بعد منافسة قومية مع شرطة أبو ظبى التى حققت المركز الثانى وشرطة دبى حلت فى المركز الثالث.

فريق F3 بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد يحصد لقب النسخة الثانية من #الألعاب_الحكومية #فريق1هدف1 pic.twitter.com/9fTt4s1QKF

— الألعاب الحكومية (@GovGames) ٦ أبريل ٢٠١٩

وقال مجلس دبى الرياضى: "إن فريق F3 بقيادة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يحافظ على لقبه بطلاً للألعاب الحكومية بنسختها الثانية"، وأضاف أن فريق F3 للسيدات يتوج بلقب الألعاب الحكومية والمركز الأول بعد تجاوزه كامل عقبات مرحلة "البارجة" بنجاح.





وهنأ مجلس دبى الرياضى الشيخ حمدان بن محمد قائلا: "أجمل التهانى والتبريكات نرفعها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى رئيس مجلس دبى الرياضى، لمناسبة فوز فريق F3 للرجال والسيدات بلقبى النسخة الثانية لمبادرة الألعاب الحكومية، ونجاح الفريق فى الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالى".

وقالت شرطة دبى: "تتقدم القيادة العامة لـشرطة دبي بأسمى آيات التهانى والتبريكات إلى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى بمناسبة فوز فريقه F3 بلقب الألعاب الحكومية لمنافسات (الرجال)، متمنين له دوام التألق والنجاح".





ويحصل أصحاب المركز الأول فى بطولة الألعاب الحكومية من فرق الرجال والسيدات على مليون درهم لكل فريق، وأصحاب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم لكل فريق، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث على مبلغ 200 ألف درهم لكل فريق.

يذكر أن الألعاب الحكومية مبادرة من تنظيم المجلس التنفيذى لإمارة دبى بالشراكة مع مجلس دبى الرياضى .























