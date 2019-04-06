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فرقة التخت العربى يختتمون معرض الإسكندرية للكتاب

السبت، 06 أبريل 2019 12:36 م
فرقة التخت العربى يختتمون معرض الإسكندرية للكتاب مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
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يشهد معرض الإسكندرية الدولى للكتاب، فعاليات متنوعة فى يومه الرابع عشر والأخير الأحد 7 إبريل، من ندوات وأمسيات شعرية وقصصية على مدار اليوم، بمكتبة الإسكندرية.

وتبدأ فعاليات اليوم الرابع عشر والأخير للمعرض، من العاشرة صباحا، باحتفالية عن اليوم العالمى للتوحد، بالمسرح الصغير، وفى الحادية عشر ظهرا، ورشة عمل عن التراث تحت عنوان "تراثنا بين الممكن والمرغوب".

وفى الواحدة ظهرا، تقام ندوة تراث المستقبل.. احتفاء باليوم العالمى للتراث، بالتعاون مع مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط.

وفى الثالثة مساء، ورشة عمل فى كتابة القصة القصيرة، يقدمها محمد العبادي.

ويلتقى الجمهور فى الرابعة مساء، بالعالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز فى لقاء مفتوح، تقدمه ياسمين السلكاوى، يحكى فيه عن رحلته وقصة كفاحه.

وتقام فى الرابعة مساء، وبالتوازى، أمسية شعرية، يشارك فيها كل من أميرة طوسون، حاتم الأطي، رهام جاد، محمد ملوك، محمود وجيه، منى رؤوف، وسام دراز، وضيف الشرف الشاعر إيهاب البشبيشي، ويقدمها حسين على.

ويلتقى الجمهور فى الخامسة مساء، مع الأديب الكبير مجيد طوبيا فى لقاء بعنوان "عالم مجيد طوبيا"، يتحدث فيها عن رحلته الأدبية المليئة بالإبداع، ويشارك فيها الأديب فتحى سليمان، ويقدمها منير عتيبة.

وفى السابعة مساء، يتلقى الكاتب والشاعر الكبير شوقى حجاب مع جمهور المعرض فى ندوة بعنوان "عالم شوقى حجاب" يتحدث فيها الشاعر جابر بسيوني، والشاعر محمد السيد محمد، وتقدمها الإعلامية منى حجاب.

وفى السابعة مساء، وبالتوازي، تقام أمسية قصصية، يشارك فيها كل من: إبراهيم ياسين، بشرى أبو شرار، جدو ماهر، سهير شكري، طارق جابر، عصام سعد حمودة، منى سالم، منى عارف، يحيى فضل سليم، وضيف شرف الأمسية الأديب الكبير محمود عوض عبد العال، ويقدمها عبد الله هاشم.

ويختتم اليوم الرابع عشر والأخير بحفل فنى مع فرقة "التخت العربي" بقيادة الدكتور ياسر معوض حيث يقدم روائع من الموسيقى الشرقية.

 

 

 


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