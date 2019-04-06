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فحص 2 مليون 346 ألف 432 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية

السبت، 06 أبريل 2019 10:30 ص
فحص 2 مليون 346 ألف 432 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالغربية حملة 100 مليون صحة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص 2 مليون 346 ألف 432 مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 118 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 
 
 
 
 

 


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