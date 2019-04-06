طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 12 23

الإسكندرية 12 21

بلطيم 15 23

مطروح 13 21

السلوم 14 24

سيوة 18 30

بورسعيد 16 22

دمياط 15 22

الزقازيق 16 25

الإسماعلية 13 25

السويس 14 24

العريش 12 25

رفح 11 24

رأس سدر 19 26

نخل 11 27

نويبع 18 28

طابا 13 27

كاترين 10 24

الطور 16 28

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 27

الفيوم 13 28

بني سويف 13 28

المنيا 13 30

أسيوط 12 31

سوهاج 14 33

قنا 14 34

الأقصر 15 36

أسوان 18 35

أبوسمبل 16 36

الوادي الجديد 15 35

شلاتين 18 30

أبورماد 18 29

حلايب 20 27

رأس حدربة 19 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 37

المدينة 21 34

الرياض 18 34

المنامة 23 29

أبوظبي 25 37

الدوحة 23 30

الكويت 19 29

دمشق 07 20

بيروت 15 19

عمان 10 19

القدس 12 18

غزة 16 22

بغداد 15 25

مسقط 27 32

صنعاء 11 25

الخرطوم 23 40

طرابلس 14 20

تونس 09 20

الجزائر 10 14

الرباط 10 16

نواكشوط 18 30

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 07 20

أسطنبول 09 16

إسلام آباد 18 33

نيودلهي 22 38

جاكرتا 25 33

بكين 06 20

كوالامبور 24 35

طوكيو 10 19

أثينا 11 16

روما 07 18

باريس 06 16

مدريد 05 11

برلين 08 19

لندن 07 11

مونتريال 01 06

موسكو 01 08

نيويورك 08 15

واشنطن 12 16