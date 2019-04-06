طالب يطعن زميله بسكين لرفضه المزاح معه بشبين القناطر

القليوبية-نيفين طه

طعن طالب زميله بسلاح أبيض "سكين" لرفضه المزاح معه، وتم نقل المصاب لمستشفي بنها الجامعى، والتحفظ علي المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "حسن. ا. م" 17 سنة، طالب ومقيم حي الصوالحة – بندر شبين – دائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالبطن، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم.

على الفور انتقل المقدم محمد عبدالله السايح رئيس مباحث المركز، وبسؤال المصاب اتهم صديقه المدعو " مروان . ن .م " 16سنة، طالب ومقيم دائرة المركز، بإحداث إصابته بسلاح ابيض سكين، وذلك حال تواجده برفقة المتهم بناحية محل اقامته، ومعاتبته لرفضه المزاح معه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض سكين، بقصد إخافته إلا أنه أحدث اصابته بطريق الخطأ.

تمكن النقباء محمود غزالي واحمد الشامى معاونى مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ على النحو المبين، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين " وتم التحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.