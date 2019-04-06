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ضبط 36 قضية مخدرات و38 قطعة سلاح وتنفيذ 5713 حكما بحملات أمنية

السبت، 06 أبريل 2019 11:57 ص
ضبط 36 قضية مخدرات و38 قطعة سلاح وتنفيذ 5713 حكما بحملات أمنية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت الشرطة حملات مكبرة بمحافظات الجيزة واسوان والفيوم  لتحقيق الإنضباط للشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية  أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، 36 قضية إتجار فى المواد المخدرة، 38 قطعة سلاح أبيض، 320 مخالفة مرافق ، 90 قضية تموينية، 307 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 5713 حكم قضائى متنوع بالجيزة خلال يوم واحد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة ، 643 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 436 حكم قضائى متنوع بأسوان.

وتم ضبط 2 قطعة سلاح نارى ، 88 قضية تموينية متنوعة ، 358 مخالفة مرافق ، 1144 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 957 حكم قضائى متنوع بالفيوم ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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