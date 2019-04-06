ضبط 36 قضية مخدرات و38 قطعة سلاح وتنفيذ 5713 حكما بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الشرطة حملات مكبرة بمحافظات الجيزة واسوان والفيوم لتحقيق الإنضباط للشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح نارى، 36 قضية إتجار فى المواد المخدرة، 38 قطعة سلاح أبيض، 320 مخالفة مرافق ، 90 قضية تموينية، 307 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 5713 حكم قضائى متنوع بالجيزة خلال يوم واحد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة ، 643 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 436 حكم قضائى متنوع بأسوان.

وتم ضبط 2 قطعة سلاح نارى ، 88 قضية تموينية متنوعة ، 358 مخالفة مرافق ، 1144 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 957 حكم قضائى متنوع بالفيوم ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.