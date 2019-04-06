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ضبط 33 سائقا متعاطين للمخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

السبت، 06 أبريل 2019 08:55 م
ضبط 33 سائقا متعاطين للمخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة حملة امنية أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة و تم إجراء تحليل طبى لـ 240 سائقًا، وإثبات تعاطى 33 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
 
و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق ، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
 
 

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