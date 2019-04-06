ضبط 1286 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 488149 حكما فى حملات موسعة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الشرطة حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بقطاعات الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال أسبوع عن ضبط 1286 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 488149 حكم قضائى.

ففى قطاع الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (السحر والجمال بنطاق محافظتى الإسماعيلية والشرقية)، ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، ضبط خلالها (624متهم) أسفرت عن ضبط (18) قطعة سلاح نارى، و(25) قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (10,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 8,420 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,770كيلو جرام لمخدر الهيروين) ،وتنفيذ (3575) حكم قضائى متنوع، وتأمين تنفيذ (29) قرار إزالة، وضبط (1041) قضية متنوعة، و1286 قطعة سلاح نارى ،وضبط 3ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام اسفرت الحملات عن تنفيذ (488149) حكم قضائى، وضبط (18) تشكيلاً عصابياً ضموا (66) متهماً، ارتكبوا (77) حادث سرقة متنوع.

كما أسفرت الحملات على مدار أسبوع عن ضبط (203) قضية أحداث ،وضبط (6325) قضية مرافق عامة ،وتم ضبط (31) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (47) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، إنتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (64) متهم.