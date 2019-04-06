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السبت، 06 أبريل 2019 12:45 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية

السبت، 06 أبريل 2019 12:02 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية تزوير مستندات_أرشيفية
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تمكنت الشرطة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية والرسمية وسفارات دول أجنبية بالبلاد، والحصول بموجبها على تأشيرات دخولها مقابل مبالغ مالية . 

وكشفت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام 3 أشخاص محاسب بشركة سياحة مقيم بالقليوبية، حاصل على دبلوم مقيم بالشرقية، مالك شركة سياحة مقيم بالبحر الأحمر بتزوير المحررات الرسمية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديريات أمن ( القاهرة ، القليوبية، الشرقية ) تم القيام بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات مختلفة" ،و3  جهاز لاب توب  ،طابعة كمبيوتر ،هادر ديسك ، فلاش ميمورى  ( 8 ) هاتف محمول ، جهاز تابلت  ،و( 2 ) أكلاشيه مصطنع لخاتم منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية ،وكمية كبيرة من كشوف حسابات بنكية لعدة بنوك ممهورة بأختام مقلدة لذات البنوك، و( 10 ) شهادات بنكية بإسم أحد المتهمين بإجمالى مبلغ ( مليون و300 ألف جنيه ) من متحصلات نشاطه الإجرامى، و( 40 ) جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة لعملاء التشكيل العصابى، وبعضها تحوى تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية، واستعمالها فى استصدار تأشيرات دخول الدول الأجنبية لعملائهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، وأن ما تم ضبطه من مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .


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