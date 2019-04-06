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ضبط أجنبية بالغردقة تعرض نفسها على الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعى

السبت، 06 أبريل 2019 08:15 ص
ضبط أجنبية بالغردقة تعرض نفسها على الرجال عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضبط أجنبية - ارشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة
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تمكنت مباحث مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر،  من ضبط أجنبية الجنسية تقوم بعرض نفسها على الرجال دون تمييز عبر حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

 

كانت وردت معلومات، للعقيد عبد الله عباس، رئيس مباحث الآداب،  تفيد قيام إحدي السيدات " أجنبية " بإنشاء حساب علي موقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلاله بعرض نفسها علي الرجال دون تمييز لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي 1500 جنيه في الساعة بشقتها السكنية بمدينة الغردقة ونشر رقم هاتفها المحمول علي تلك الصفحة .

 

 بإجراء التحريات السرية تبين أنها مقيمة خلف مترو – شارع الشيراتون – أول الغردقة، تم ضبطها و بحوزتها  هاتفها المحمول ماركة هاواوي والمستخدم في إنشاء الحساب علي الموقع  .

 

  بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4967/2019 جنح أول الغردقة، وجاري العرض علي النيابة العامة .

 

كما  قامت حملة من قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر،  أسفرت جهودها عن فحص عدد 65  شقة مفروشة وتم ضبط عدد 3  عدم إخطار، وتم فحص عدد 5  فنادق شعبية وكذا المقيمين بالشقق المفروشة والكشف عنهم جنائيا – سياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات .

 

 


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