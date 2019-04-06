ضاحى خلفان يقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى لمحاكمة مسئولى قطر

كتب محمد تهامى زكى

اقترح ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى مركزها الرياض، وقال خلفان: "أقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى مركزها الرياض، ترفع فيها القضايا ضد المتهمين وعلى رأسهم المسؤولين فى قطر عن دعم الإرهابيين فى دولنا"، متابعا:"الأمر ثابت من سنين قطر دولة داعمة للإرهابيين".

ضاحى خلفان

وأضاف خلفان: "لا شيء يمنع التحالف العربى من حفظ أمنه واستقراره وتطبيق العدالة على الخارجين على أمن بلدانه، خلونا نفعل التحالف العربى بالقوانين التى تحفظ امنه وسلامته، قانون مكافحة الإرهاب لدول التحالف العربى"، فيما سخر من استضافة الدوحة لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى، قائلا: "البرلمان الدولى يجتمع فى قطر الدولة التى بلا برلمان، هذه مهازل آخر الزمان".