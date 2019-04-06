video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضاحى خلفان يقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى لمحاكمة مسئولى قطر

السبت، 06 أبريل 2019 02:29 م
ضاحى خلفان يقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى لمحاكمة مسئولى قطر ضاحى خلفان
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

اقترح ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى مركزها الرياض، وقال خلفان: "أقترح إنشاء محكمة إقليمية للتحالف العربى مركزها الرياض، ترفع فيها القضايا ضد المتهمين وعلى رأسهم المسؤولين فى قطر عن دعم الإرهابيين فى دولنا"، متابعا:"الأمر ثابت من سنين قطر دولة داعمة للإرهابيين".

ضاحى خلفان

ضاحى خلفان

 

وأضاف خلفان: "لا شيء يمنع التحالف العربى من حفظ أمنه واستقراره وتطبيق العدالة على الخارجين على أمن بلدانه، خلونا نفعل التحالف العربى بالقوانين التى تحفظ امنه وسلامته، قانون مكافحة الإرهاب لدول  التحالف العربى"، فيما سخر من استضافة الدوحة لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى، قائلا: "البرلمان الدولى يجتمع فى قطر الدولة التى بلا برلمان، هذه مهازل آخر الزمان".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: ميليشيات قطرية تسرق نفط ليبيا وتدعو للانقلاب على حكومات العرب

ضاحى خلفان: حكام العرب الكبار لن يستسلموا لمشروع ينهى حق الفلسطينيين

اليوم السابع بلس

ضاحى خلفان

ضاحي خلفان

قطر

الارهاب

الرياض

السعودية

التحالف العربى




لا تفوتك
تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

تعرف على إرشادات المرور لمنع الحوادث بسبب الرياح المثيرة للأتربة × 13 معلومة

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

مدارس جديدة افتتحتها محافظة الجيزة لتخفيف الكثافات بالفصول .. تعرف عليها

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

اللواء أحمد المسمارى: قواتنا تقطع الطريق بين مصراتة وطرابلس لمنع وصول إمدادات للمليشيات المسلحة فى العاصمة.. المتحدث باسم الجيش الليبى لـ"اليوم السابع": قادة الصف الأول للمتمردين المسلحين هربوا إلى تركيا وقطر

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الدكتورة فوزية عبدالستار أول برلمانية تتولى رئاسة اللجنة التشريعية: السيسى كرم المرأة ووصلت فى عهده لجميع المناصب.. الرئيس حقق إنجازات أسهمت فى نقلة نوعية لمصر ومن حقه الاستمرار حتى لا نضل الطريق

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

الأهلي يتسلّح بالتاريخ و"كتيبة النجوم" لإسقاط صن داونز فى أدغال أفريقيا

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

عشان انتى "نمبر وان" حياتك.. 5 مواقف لازم تقولى فيها "لأ"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة