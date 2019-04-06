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صور.. وزيرة الصحة تزور المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوي

السبت، 06 أبريل 2019 04:17 م
صور.. وزيرة الصحة تزور المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوي وزيرة الصحة تزور المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوي
بورسعيد : السيد فلاح - محمد فرج
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قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصحبة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوي، أحدي فدائيات المدينة الباسلة خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وذلك بالمستشفي العسكري ببورسعيد.
 
 
كان محافظ بورسعيد قد قرر اليوم السبت، علاج المناضلة البورسعيدية زينب الكفراوي، على حساب المحافظة، كما قرر محافظ بورسعيد، إيفاد وفد من المحافظة لمرافقة الفدائية حتي دخولها المستشفي العسكري، موجها بتوفير كافة أوجه العناية لها علي أعلي مستوي.
 
 
وأكد محافظ بورسعيد، علي أن مصر لا تنسي أبنائها وتضحياتهم، وأن ما قدمته الفدائية البطلة "زينب الكفراوي" من تضحيات وبطولات للتصدي للعدوان الثلاثي برفقة أبطال وفدائي المدينة، سجله أبناء بورسعيد بحروف من ذهب في سجل البطولات والتضحيات، الذي تتناقلها الأجيال بكل فخر، وأن تحمل المحافظة لمصاريف علاجها هو أقل ما يمكن تقديمه لابنة بورسعيد.
 
كانت وزيرة الصحة والسكان قد تفقدت، اليوم، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة بورسعيد، ووفد من قيادات وزارة الصحة، مستشفى بورفؤاد العام، ومستشفى الزهور المركزى بحى الزهور، للوقوف على مستجدات أعمال التطوير والإنشاءات للتأكد من مدى جاهزيتها تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 
 
وتأتى زيارة وزيرة الصحة لبورسعيد، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بالمنشآت الطبية، طبقًا للخطط الزمنية الموضوعة، لتجهيز ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تمهيدًا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
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