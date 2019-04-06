صور.. ميرفت التلاوى من حزب التجمع: السيسى انتصر لأصحاب المعاشات

كتب محمود العمرى - تصوير حسن محمد

وجهت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة الأسبق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراراته الأخيرة الخاصة برفع الأجور للعاملين فى الدولة.

وقالت ميرفت التلاوى خلال كلمتها بمؤتمر لحزب التجمع: " نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراراته الأخيرة لزيادة رواتب العاملين وزيادة المعاشات، وهذا يؤكد دعم وحرص الدولة على جميع أبنائها، مؤكدة أن القضية لم تنته ومستمرة لدعم كل اصحاب المعاشات.

وطالبت ميرفت التلاوى بهيئة مستقلة لإدارة أصحاب المعاشات في الفترة المقبلة، مشددة على استمرارها لدعم أصحاب المعاشات، من خلال التواصل مع كل أجهزة الدولة فى الفترة المقبلة.

ويحتفل اصحاب المعاشات بالحصول على حقوقهم بعد قرار الرئيس السيسى التاريخى بوقف طعن الحكومة على الحكم القضائى الخاص بالعلاوات الخمس ، وقرارات الزيادة الاخيرة للعاملين واصحاب المعاشات ويشارك فى الاحتفال العديد من اصحاب المعاشات وقيادات حزب التجمع .