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صور ..محافظ البحيرة يكرم 500 طفل يتيم بدار أوبرا دمنهور

السبت، 06 أبريل 2019 03:29 م
صور ..محافظ البحيرة يكرم 500 طفل يتيم بدار أوبرا دمنهور خلال الاحتفال
البحيرة - ناصر جودة
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كرم اليوم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أكثر من 500 طفل من الايتام فى احتفالية مميزة بدار أوبرا دمنهور .
 
شارك فى الاحتفال الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و محمد خميس  رئيس مدينة دمنهور ووكلاء وزارة  الشباب والرياضه والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وممثلى مديرية الاوقاف و الكنيسة القبطية.
 
واعرب محافظ البحيرة عن سعادته الغامرة للاحتفال بيوم اليتيم ومشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم باعيادهم مؤكداً حرصه على توفير الدعم الكامل لكافة الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التى تساعد الأطفال الأيتام على  دمجهم فى المجتمع.
 
وتضمنت الاحتفالية عرض أوبريت الليلة الكبيرة لمسرح العرائس وكذلك عرض فنى لفرقة جورجيا .
 
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