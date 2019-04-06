صور.. سفارة الهند تحتفل بـ150 عام على ميلاد غاندى بماراثون دراجات

كتب محمد تهامى زكى

نظمت سفارة الهند فى القاهرة، السبت، ماراثون لركوب الدراجات، ضمن احتفالات 150 عاما على ميلاد الزعيم الهندى المهاتما غاندى، والذى بدأ من الدقى وحتى مقر السفارة الهندية فى الزمالك.





وأشارت السفارة، إلى أن الماراثون يأتى كجزء من احتفالات الذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندى، وقام المتنافسون فى الماراثون بتوزيع الوجبات الغذائية والمواد التموينية على المحتاجين فى الأحياء المجاورة لجامعة القاهرة.





وتهدف فعالية ماراثون الدراجات لنشر الرسائل التى طالما نادى بها الزعيم غاندى بتطبيقها والمتعلقة باتباع أسلوب حياة صحى وصديق للبيئة ومساعدة الفقراء والمحتاجين.



