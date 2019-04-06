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صور.. سفارة الهند تحتفل بـ150 عام على ميلاد غاندى بماراثون دراجات

السبت، 06 أبريل 2019 04:14 م
صور.. سفارة الهند تحتفل بـ150 عام على ميلاد غاندى بماراثون دراجات ماراثون الدراجات
كتب محمد تهامى زكى
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نظمت سفارة الهند فى القاهرة، السبت، ماراثون لركوب الدراجات، ضمن احتفالات 150 عاما على ميلاد الزعيم الهندى المهاتما غاندى، والذى بدأ من الدقى وحتى مقر السفارة الهندية فى الزمالك.

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وأشارت السفارة، إلى أن الماراثون يأتى كجزء من احتفالات الذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندى، وقام المتنافسون فى الماراثون بتوزيع الوجبات الغذائية والمواد التموينية على المحتاجين فى الأحياء المجاورة لجامعة القاهرة.

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وتهدف فعالية ماراثون الدراجات لنشر الرسائل التى طالما نادى بها الزعيم غاندى بتطبيقها والمتعلقة باتباع أسلوب حياة صحى وصديق للبيئة ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

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