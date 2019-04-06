صور.. رئيس مدينة إسنا بتفقد تجهيز مستشفى إسنا الجديدة والطريق المؤدى إليها

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم السبت، برفقته رجال الأجهزة التنفيذية، العمل فى مشروع مستشفى إسنا الجديدة وتجهيز الطريق المؤدى إلى مقر المستشفى.

ووجه رئيس المدينة خلال جولته، مدير المشروعات بالمدينة ومدير الطرق بضرورة عمل مقايسة لتوسعة الطريق المؤدى للمستشفى، وذلك إستعداداً لرصفه وتجميله بالأشجار حتى يليق الطريق بهذا الصرح العظيم الجديد، مشدداً على ضرورة وسرعة إزالة جميع الإشغالات والتعديات بهذا الطريق فى المهد.

وأكد رئيس مدينة إسنا، أن المستشفى مقام على مساحة نحو 11 ألف متر مربع، وتتكون من 6 طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضى لجميع التخصصات، وتم تصميمها لتحتوى على 250 سريرًا، 77 غرفة إقامة، 8 غرف إفاقة، 2 غرفة عمليات ولادة قيصرى، كشكى ولادة، 9 غرف عمليات حديثة ومتطورة للغاية، وتم تجهيز غرف داخلها لقسم المناظير وقسطرة القلب، وقسم للحضانات به 13 حضانة أطفال، قسم الرعايات به 28 سرير رعاية مركزة، وقسم آخر للإفاقة به 7 أسرة.

وأوضح سليمان، أن المستشفى تضم أيضاً قسم الإستقبال والطوارئ على 7 أسرة ملاحظة وغرفة عزل، وسريرى إنعاش و4 أسرة فرز، وسرير صدمة وغرفة عمليات صغيرة، و5 معامل و15 عيادة خارجية، وصيدلية، بالإضافة إلى غرفة للأشعة مجهزة لتركيب كافة أجهزة الأشعة الحديثة والرنين المغناطيسى والمقطعية، ومغسلة كبيرة ومحرقة لاستكمال الخدمات الطبية، وقسم للسكن الداخلى للأطباء وآخر للتمريض، مجهزين على أعلى مستوى لخدمة الفريق الطبى بالمستشفى.

كما أعلن اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن بدء تنفيذ خطة الشركة لعمليات غسيل شبكات مياة الشرب بجميع الإدارات بالمحافظة، وذك إستعداد لدخول فصل الصيف وما يصاحبه من زيادة فى إستهلاك المياه ولضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف اللواء محمد يحيى فى بيان صحفى له، أنه وجه المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت بتكليف كلاً من إدارات المعامل والشبكات لتنفيذ خطة تطهير وغسيل شبكات المياه بمدينة أرمنت، حيث قامت الإدارات المعنية بعمليات الغسيل والتطهير لشبكة منطقة البصرى بأرمنت الحيط، وتم تشكيل فريق عمل مشترك وسط روح التعاون والتكامل من الكميائيين عصام أحمد حفنى، وأحمد حامد فنيى المعمل، ومسئولى شبكات أرمنت الحيط مصطفى أحمد سيد وعبدالفتاح ذكى توفيق وعمال حفر الشبكة، وقاسم أحمد سائق عربة نقل المياه بالحملة الميكانيكية .



رئيس مدينة إسنا والقيادات الشعبية يتفقدون تجهيز مستشفي إسنا الجديدة



رئيس مدينة إسنا والقيادات الشعبية يتفقدون تجهيز مستشفي إسنا الجديدة



رئيس مدينة إسنا والقيادات الشعبية يتفقدون تجهيز مستشفي إسنا الجديدة



رئيس مدينة إسنا والقيادات الشعبية يتفقدون تجهيز مستشفي إسنا الجديدة



رئيس مدينة إسنا والقيادات الشعبية يتفقدون تجهيز مستشفي إسنا الجديدة



شركة مياة الأقصر تبدأ غسيل شبكات مياه الشرب بأرمنت الحيط إستعداداً للصيف



شركة مياة الأقصر تبدأ غسيل شبكات مياه الشرب بأرمنت الحيط إستعداداً للصيف



شركة مياة الأقصر تبدأ غسيل شبكات مياه الشرب بأرمنت الحيط إستعداداً للصيف