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صور.. جولات مكثفة لوكيل تموين الأقصر لمتابعة الأسواق والمخابز وتحرير 114 محضر ومخالفة

السبت، 06 أبريل 2019 11:22 ص
صور.. جولات مكثفة لوكيل تموين الأقصر لمتابعة الأسواق والمخابز وتحرير 114 محضر ومخالفة جولة وكيل تموين الأقصر على الأسواق
الأقصر – أحمد مرعى
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قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولات مكثفة لمتابعة العمل فى المخابز والمطاحن والأسواق المختلفة، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، بتكثيف الحملات ومراقبة الأسعار بالأسواق.

وصرح وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن تحرير 114محضر ومخالفه تموينية، شملت 2 تصرف فى طن ونصف دقيق بما يعادل 1500كيلو دقيق، وضبط نصف طن دقيق مدعم بأحد المخابز السياحية، و5 إدارة منشأة بدون ترخيص، و5 عدم وجود شهادة صحية، و64 عدم إعلان عن الأسعار، و15 غلق محل تموين، و3 نقص وزن، ومحضر قائمة أسعار لتاجر تموين، و9 إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، ومحضر عدم نظافة مخبز، و3 توقف مخبز عن الإنتاج، و2 إغلاق مخبز أثناء المواعيد الرسمية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، أن الحملات خرجت بمعرفة إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الأقصر، وإدارة التجارة الداخلية، وإدارة تموين أرمنت، وإدارة تموين البياضية، وإدارة تموين الزينية، وإدارة تموين القرنه، وإدارة تموين الطود، وذلك فى حملات خلال 4 أيام، وتم عرض المحاضر على النيابه لإتخاذ اللازم قانونياً

وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (1)
جولة وكيل تموين الأقصر على الأسواق 

 

وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (2)
جولة وكيل تموين الأقصر على الأسواق 

 

وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (3)
جولة وكيل تموين الأقصر على الأسواق

 

وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (4)
جولة وكيل تموين الأقصر على الأسواق 
 
وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (5)
جولة وكيل تموين الأقصر على المخابز

 

وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (6)
جولة وكيل تموين الأقصر على الأسواق 

 

وكيل تموين الأقصر يقود جولات ويحرر 114 محضر ومخالفة تموينية في الأسواق والمخابز (7)
جولة وكيل تموين الأقصر على المخابز

 


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