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"صور" بحضور الألاف.. مؤتمر جماهيرى حاشد حول التعديلات الدستورية بكفر الدوار

السبت، 06 أبريل 2019 03:20 ص
"صور" بحضور الألاف.. مؤتمر جماهيرى حاشد حول التعديلات الدستورية بكفر الدوار مؤتمر حول التعديلات الدستورية
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شهدت مدينة كفر الدوار، مؤتمرا جماهيريا حاشدا من مختلف الأعمار للتوعية بالتعديلات الدستورية وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن، وذلك بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب واللواء عماد محروس عضو مجلس النواب.

مؤتمر حول التعديلات الدستورية (1)

وأكد المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد،  أن تعديل الدستور يهدف لمواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا، وتثبيت دعائم الدولة واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة.

مؤتمر حول التعديلات الدستورية (2)

وأضاف المشاركون، أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ستبعث برسالة الي الخارج مفادها اصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف الدولة، والتي تسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادي أو عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط.


 
مؤتمر حول التعديلات الدستورية (3)
 

 

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مؤتمر حول التعديلات الدستورية (6)
 
مؤتمر حول التعديلات الدستورية (7)
 

 

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الدستور

التعديلات الدستورية

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